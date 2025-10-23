Оновлення ситуації з електропостачанням на Одещині 24 жовтня 2025 року: відновлення після обстрілів, можливі аварійні перебої

Нічна вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині триває цілодобова робота фахівців з відновлення пошкоджених внаслідок останніх обстрілів енергетичних об’єктів. Основним завданням є відновлення стабільного та надійного електропостачання як міста, так і всієї області. На 24 жовтня в Одесі поки офіційно не анонсували планові відключення електроенергії, однак не виключають можливості запровадження графіків подачі світла. Окрім того, внаслідок аварійної ситуації частково знеструмлені два райони.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Аварія в Одесі

Триває ліквідація наслідків аварії на енергооб'єкті в Одесі, через яку в двох районах відбуваються локальні відключення світла. Йдеться про частину Аркадії та 9-ту Станцію Великого Фонтану. Енергетики працюють безперервно, проте ремонтні роботи є складними і вимагають часу. Просимо споживачів використовувати електроенергію раціонально, щоб уникнути додаткових відключень.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через складну ситуацію в енергетичній системі регіону можливі непередбачені аварійні відключення електроенергії. У такі моменти стандартні розклади, опубліковані на офіційному сайті, можуть не діяти, тож мешканцям рекомендують дотримуватися обережного та економного використання електроенергії. Енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити живлення, і про завершення аварійних вимкнень буде повідомлено негайно. Водночас стабілізаційні відключення здійснюються відповідно до затверджених графіків, які доступні на офіційних ресурсах та у спеціалізованих чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

