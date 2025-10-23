Обновление ситуации с электроснабжением в Одесской области 24 октября 2025 года: восстановление после обстрелов, возможные аварийные перебои

Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области продолжается круглосуточная работа специалистов по восстановлению поврежденных в результате последних обстрелов энергетических объектов. Основной задачей является восстановление стабильного и надежного электроснабжения как города, так и всей области. На 24 октября в Одессе пока официально не объявляли плановые отключения электроэнергии, однако не исключают возможности введения графиков подачи света. Кроме того, в результате аварийной ситуации частично обесточены два района.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Авария в Одессе

Продолжается ликвидация последствий аварии на энергообъекте в Одессе, из-за которой в двух районах происходят локальные отключения электричества. Речь идет о части Аркадии и 9-й станции Большого Фонтана. Энергетики работают без перерывов, однако ремонтные работы сложные и требуют времени. Просим потребителей использовать электроэнергию рационально, чтобы избежать дополнительных отключений.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за сложной ситуации в энергетической системе региона возможны непредвиденные аварийные отключения электроэнергии. В такие моменты стандартные расписания, опубликованные на официальном сайте, могут не действовать, поэтому жителям рекомендуют соблюдать осторожность и экономное использование электроэнергии. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить питание, и о завершении аварийных отключений будет сообщено немедленно. В то же время стабилизационные отключения осуществляются в соответствии с утвержденными графиками, которые доступны на официальных ресурсах и в специализированных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будут платить жители Одессы за проезд в следующем месяце. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в следующем месяце..