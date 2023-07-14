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Наслідки негоди: 36 бригад ДТЕК на Одещині повертають світло мешканцям області

14 липня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наслідки негоди: 36 бригад ДТЕК на Одещині повертають світло мешканцям області
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У результаті сильного вітру та грози, які були цієї ночі, 11 населених пунктів на Одещині були знеструмлені, при чому 5 з них частково. Негода охопила майже всю територію області, але найбільше постраждав Ізмаїльський район.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі

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Відновлення електропостачання вже в процесі. Зараз 36 бригад, які складаються з 36 одиниць техніки та 86 кваліфікованих фахівців, працюють на місці події, намагаючись відновити електропостачання якнайшвидше.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до обірваних ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу.

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