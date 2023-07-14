Последствия непогоды: 36 бригад ДТЭК в Одесской области возвращают свет жителям

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В результате сильного ветра и грозы, которые были этой ночью, 11 населенных пунктов в Одесской области были обесточены, причем 5 из них частично. Ненастье охватило почти всю территорию области, но больше всего пострадал Измаильский район.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Возобновление электроснабжения уже в процессе. Сейчас 36 бригад, состоящих из 36 единиц техники и 86 квалифицированных специалистов, работают на месте происшествия, пытаясь возобновить электроснабжение как можно быстрее.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи", — говорится в сообщении.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.