Наслідки негоди — яка ситуація на Одещині сьогодні
Станом на 29 листопада, внаслідок шторму, в Одеській області без світла залишається 54 тисячі родин. Наразі ремонту потребують півтори тисячі підстанцій регіону, найскладніша ситуація в Одеському та Ізмаїльському районах.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.
"Стихія, що триває на Одещині, за три доби привела до пошкодження тисяч енергооб'єктів. За цей час ми доклали максимум зусиль, щоб попри замети та шквальний вітер повертати світло в будинки клієнтів", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у першу чергу енергетики відновлюють високовольтні лінії, від яких живиться якнайбільша кількість клієнтів, після цього виконують ремонт повітряних ліній та підстанцій розподільчих мереж, за тим — відпрацьовують точкові заявки.
Ситуація на дорогах області
Наразі проїзд на дорогах загального користування повністю відновлено для усіх видів транспорту. Рух залишається перекритим для всіх категорій на автодорозі Миколаївської області Т-15-10 "Арбузинка — Нова Одеса".
Крім того, тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області;
Нагадаємо, 29 листопада в Одесі знову оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 20 м/с та хвилі до трьох метрів. Також в області очікується помірний дощ, однак на регіон насувається потепління.
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