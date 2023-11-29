Наслідки негоди — яка ситуація на Одещині сьогодні

Енергетики усувають наслідки негоди. Фото: ДТЕК

Станом на 29 листопада, внаслідок шторму, в Одеській області без світла залишається 54 тисячі родин. Наразі ремонту потребують півтори тисячі підстанцій регіону, найскладніша ситуація в Одеському та Ізмаїльському районах.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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"Стихія, що триває на Одещині, за три доби привела до пошкодження тисяч енергооб'єктів. За цей час ми доклали максимум зусиль, щоб попри замети та шквальний вітер повертати світло в будинки клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у першу чергу енергетики відновлюють високовольтні лінії, від яких живиться якнайбільша кількість клієнтів, після цього виконують ремонт повітряних ліній та підстанцій розподільчих мереж, за тим — відпрацьовують точкові заявки.

Ситуація на дорогах області

Наразі проїзд на дорогах загального користування повністю відновлено для усіх видів транспорту. Рух залишається перекритим для всіх категорій на автодорозі Миколаївської області Т-15-10 "Арбузинка — Нова Одеса".

Крім того, тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області;

Нагадаємо, 29 листопада в Одесі знову оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 20 м/с та хвилі до трьох метрів. Також в області очікується помірний дощ, однак на регіон насувається потепління.