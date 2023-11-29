Последствия непогоды — какая ситуация на Одесчине сегодня

Энергетики устраняют последствия ненастья. Фото: ДТЭК

По состоянию на 29 ноября в результате шторма в Одесской области без света остается 54 тысячи семей. Сейчас в ремонте нуждаются полторы тысячи подстанций региона, самая сложная ситуация в Одесском и Измаильском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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"Стихия, продолжающаяся на Одесчине, за трое суток привела к повреждению тысяч энергообъектов. За это время мы приложили максимум усилий, чтобы, несмотря на сугробы и шквальный ветер, возвращать свет в дома клиентов", — говорится в сообщении.

Отметим, что в первую очередь энергетики восстанавливают высоковольтные линии, от которых питается наибольшее количество клиентов, после этого выполняют ремонт воздушных линий и подстанций распределительных сетей, затем отрабатывают точечные заявки.

Ситуация на дорогах области

Проезд на дорогах общего пользования полностью восстановлен для всех видов транспорта. Движение остается перекрытым для всех категорий на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса".

Кроме того, продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 Кировоградской области;

Напомним, 29 ноября в Одессе снова объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с и волны до трех метров. Также в области ожидается умеренный дождь, однако на регион надвигается потепление.