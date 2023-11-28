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У сніговому заторі на Одещині загинув військовий, — МВС

28 листопада 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У сніговому заторі на Одещині загинув військовий, — МВС
Людина замерзла на снігу. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час тривалої негоди в Одеській області, у снігових заторах померло 5 людей. Серед постраждалих був військовий ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. 

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За інформацією відомства, усіх жертв усіх жертв знайшли під час евакуації з засніжених трас. Точні причини смерті наразі встановлюються. 

У заметілі помер військовий 

Також місцеві ЗМІ розповіли, що у сніговому заторі на трасі Одеса — Кучурган загинув військовослужбовець. 42-річний чоловік перебував сам в автомобілі ВАЗ. 

Наслідки негоди на Одещині сьогодні

Нагадаємо, служби порятунку продовжують діставати зі снігової пастки людей, які застрягли на дорогах регіону. Наразі евакуйовано 2 498 людей, з яких — 162 дитини.

Додамо, в Одеській області понад добу без світла залишаються майже 100 тисяч абонентів. Енергетики працюють у посиленому режимі, наразі на мережах регіону відремонтована більша частина підстанцій і трансформаторів. 

Також ми писали, що внаслідок тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів. 

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