У сніговому заторі на Одещині загинув військовий, — МВС

Людина замерзла на снігу. Фото: google.com

Під час тривалої негоди в Одеській області, у снігових заторах померло 5 людей. Серед постраждалих був військовий ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте також:

За інформацією відомства, усіх жертв усіх жертв знайшли під час евакуації з засніжених трас. Точні причини смерті наразі встановлюються.

У заметілі помер військовий

Також місцеві ЗМІ розповіли, що у сніговому заторі на трасі Одеса — Кучурган загинув військовослужбовець. 42-річний чоловік перебував сам в автомобілі ВАЗ.

Наслідки негоди на Одещині сьогодні

Нагадаємо, служби порятунку продовжують діставати зі снігової пастки людей, які застрягли на дорогах регіону. Наразі евакуйовано 2 498 людей, з яких — 162 дитини.

Додамо, в Одеській області понад добу без світла залишаються майже 100 тисяч абонентів. Енергетики працюють у посиленому режимі, наразі на мережах регіону відремонтована більша частина підстанцій і трансформаторів.

Також ми писали, що внаслідок тривалої негоди, яка вирувала в Одесі протягом 26 листопада, є загиблі. Поліція повідомляла про трьох жертв холодів.