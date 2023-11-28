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На Одещині зі снігової пастки врятували понад 2 тисячі людей, — Кіпер

28 листопада 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині зі снігової пастки врятували понад 2 тисячі людей, — Кіпер
Рятувальники працюють на дорогах області. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служби порятунку продовжують діставати зі снігової пастки людей, які застрягли на дорогах регіону. Наразі евакуйовано 2 498 людей, з яких — 162 дитини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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Також очільник ОВА зазначив, що за дві доби було відбуксовано 849 транспортних засобів, з них 24 автобуси та 17 карет швидких.

"З початку негоди зі снігового полону звільнено всіх заручників заметів. Зараз рятувальники надають допомогу декільком людям, що забуксували на автівках вже сьогодні вранці", — написав Кіпер. 

Крім того, на дорогах залишається ожеледиця. В області працює комунальна техніка, покриття обробляється технічною сіллю та піском.

"Прошу водіїв, за відсутності екстрених потреб, не виїжджати на дороги. Окремо звертаюся до тих, хто досі на літній гумі: не сідайте за кермо за жодних обставин", — додав голова ОВА. 

Нагадаємо, в Одеській області відкрили для проїзду декілька доріг. Однак в деяких місцях залишається обмеження руху для вантажного транспорту.

Також ми писали, що раніше в Одесі через негоду завалилася труба котельної у Пересипському районі міста на вулиці Паустовського. Водночас мер міста Геннадій Труханов заявив, що понад сто тисяч людей лишилися без опалення. 

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