На Одесчине из снежной ловушки спасли более 2 тысяч человек, — Кипер

Спасатели работают на дорогах области. Фото: Одесская ОВА

Службы спасения продолжают извлекать из снежной ловушки людей, застрявших на дорогах региона. В настоящее время эвакуировано 2 498 человек, из которых 162 ребенка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Также глава ОВА отметил, что за двое суток было отбуксировано 849 транспортных средств, из них 24 автобуса и 17 карет скорых.

"С начала непогоды из снежного плена освобождены все заложники сугробов. Сейчас спасатели оказывают помощь нескольким людям, которые забуксовали на автомобилях уже сегодня утром", — написал Кипер.

Кроме того, на дорогах остается гололедица. В области работает коммунальная техника, покрытие обрабатывается технической солью и песком.

"Прошу водителей, при отсутствии экстренных нужд, не выезжать на дороги. Отдельно обращаюсь к тем, кто до сих пор на летней резине: не садитесь за руль ни при каких обстоятельствах", — добавил глава ОВА.

Напомним, в Одесской области было открыто для проезда несколько дорог. Однако в некоторых местах остается ограничение движения для грузового транспорта.

Также мы писали, что ранее в Одессе из-за непогоды рухнула труба котельной в Пересыпском районе города на улице Паустовского. В то же время мэр города Геннадий Труханов заявил, что более ста тысяч человек остались без отопления.