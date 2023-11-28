В снежной пробке в Одесской области погиб военный, — МВД
Во время продолжительной непогоды в Одесской области, в снежных пробках умерло 5 человек. Среди пострадавших был военный ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
По информации ведомства, всех жертв всех жертв обнаружили во время эвакуации с заснеженных трасс. Точные причины смерти устанавливаются.
В метели умер военный
Также местные СМИ рассказали, что в снежной пробке на трассе Одесса — Кучурган погиб военнослужащий. 42-летний мужчина находился сам в автомобиле ВАЗ.
Последствия непогоды в Одесской области сегодня
Напомним, службы спасения продолжают доставать из снежной ловушки людей, застрявших на дорогах региона. В настоящее время эвакуировано 2 498 человек, из которых 162 ребенка.
Добавим, в Одесской области более суток без света остаются почти 100 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, сейчас на сетях региона отремонтирована большая часть подстанций и трансформаторов.
Также мы писали, что в результате длительного ненастья, бурлившего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.
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