Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В снежной пробке в Одесской области погиб военный, — МВД arrow

В снежной пробке в Одесской области погиб военный, — МВД

28 ноября 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В снежной пробке в Одесской области погиб военный, — МВД
Человек замерз на снегу. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во время продолжительной непогоды в Одесской области, в снежных пробках умерло 5 человек. Среди пострадавших был военный ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Читайте также:

По информации ведомства, всех жертв всех жертв обнаружили во время эвакуации с заснеженных трасс. Точные причины смерти устанавливаются.

В метели умер военный

Также местные СМИ рассказали, что в снежной пробке на трассе Одесса — Кучурган погиб военнослужащий. 42-летний мужчина находился сам в автомобиле ВАЗ.

Последствия непогоды в Одесской области сегодня

Напомним, службы спасения продолжают доставать из снежной ловушки людей, застрявших на дорогах региона. В настоящее время эвакуировано 2 498 человек, из которых 162 ребенка.

Добавим, в Одесской области более суток без света остаются почти 100 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, сейчас на сетях региона отремонтирована большая часть подстанций и трансформаторов.

Также мы писали, что в результате длительного ненастья, бурлившего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме