В снежной пробке в Одесской области погиб военный, — МВД

Человек замерз на снегу. Фото: google.com

Во время продолжительной непогоды в Одесской области, в снежных пробках умерло 5 человек. Среди пострадавших был военный ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

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По информации ведомства, всех жертв всех жертв обнаружили во время эвакуации с заснеженных трасс. Точные причины смерти устанавливаются.

В метели умер военный

Также местные СМИ рассказали, что в снежной пробке на трассе Одесса — Кучурган погиб военнослужащий. 42-летний мужчина находился сам в автомобиле ВАЗ.

Последствия непогоды в Одесской области сегодня

Напомним, службы спасения продолжают доставать из снежной ловушки людей, застрявших на дорогах региона. В настоящее время эвакуировано 2 498 человек, из которых 162 ребенка.

Добавим, в Одесской области более суток без света остаются почти 100 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, сейчас на сетях региона отремонтирована большая часть подстанций и трансформаторов.

Также мы писали, что в результате длительного ненастья, бурлившего в Одессе в течение 26 ноября, есть погибшие. Полиция сообщала о трех жертвах холодов.