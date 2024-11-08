Нічний обстріл Одеси — всі подробиці, фото

Знищені будинки, школа і підприємство — нічний удар по Одесі
У ніч проти 8 листопада росіяни атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Повідомляється про загибель однієї людини.
Про це розповіли в Одеській ОВА, мерії міста та ДСНС.
Що відомо про постраждалих
У ДСНС повідомляють, що за наявною інформацією у місті та передмісті загинула одна людина. За попередньою інформацією, це чоловік 1978 року народження. Він був за кермом автівки під час атаки.
Поранені вісім людей. Шістьох госпіталізували. Психологи надали допомогу п'ятнадцяти мешканцям, серед них 91-річна пенсіонерка, дитина і вагітна жінка. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільного населення.
Руйнування і пожежі
В Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки. Два з них зайнялися. Крім того, горіли складські приміщення та автівки одного з підприємств. Гасити полум'я працівникам ДСНС допомагали представники Асоціації добровільних пожежників України та пожежний підрозділ Національної гвардії.
Також через осколки розгерметизувалися й зайнялися дві газові труби. У багатьох будівлях вибиті вікна.
Постраждала школа
Значних пошкоджень зазнала одна з найстаріших шкіл Одеси — ліцей №125. У приміщенні вибило вікна, знищені меблі і двері, пошкоджені дах та система опалення. На щастя, сторожі, які перебували у школі, встигли своєчасно спуститися в укриття.
У департаменті освіти та науки зазначили, що напередодні повномасштабного вторгнення школу повністю відремонтували.
Ще про нічну атаку читайте в нашому матеріалі. Нагадаємо, під час російського обстрілу Одеси у ніч на 7 листопада постраждали понад сто квартир. На щастя, обійшлося без жертв.
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