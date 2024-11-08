Нічний обстріл Одеси — всі подробиці, фото

Працівник ДСНС рятує собаку. Фото: ДСНС

У ніч проти 8 листопада росіяни атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Повідомляється про загибель однієї людини.

Про це розповіли в Одеській ОВА, мерії міста та ДСНС.

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Що відомо про постраждалих

У ДСНС повідомляють, що за наявною інформацією у місті та передмісті загинула одна людина. За попередньою інформацією, це чоловік 1978 року народження. Він був за кермом автівки під час атаки.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальник із врятованим собакою. Фото: ДСНС

Поранені вісім людей. Шістьох госпіталізували. Психологи надали допомогу п'ятнадцяти мешканцям, серед них 91-річна пенсіонерка, дитина і вагітна жінка. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільного населення.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Палають машини. Фото: ДСНС

Руйнування і пожежі

В Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки. Два з них зайнялися. Крім того, горіли складські приміщення та автівки одного з підприємств. Гасити полум'я працівникам ДСНС допомагали представники Асоціації добровільних пожежників України та пожежний підрозділ Національної гвардії.

Наслідки падіння уламків. Фото: Одеська мерія

Також через осколки розгерметизувалися й зайнялися дві газові труби. У багатьох будівлях вибиті вікна.

Наслідки падіння уламків. Фото: Одеська мерія

Постраждала школа

Значних пошкоджень зазнала одна з найстаріших шкіл Одеси — ліцей №125. У приміщенні вибило вікна, знищені меблі і двері, пошкоджені дах та система опалення. На щастя, сторожі, які перебували у школі, встигли своєчасно спуститися в укриття.

Постраждала будівля школи. Фото: Одеська мерія

Постраждала будівля школи. Фото: Одеська мерія

У департаменті освіти та науки зазначили, що напередодні повномасштабного вторгнення школу повністю відремонтували.

Ще про нічну атаку читайте в нашому матеріалі. Нагадаємо, під час російського обстрілу Одеси у ніч на 7 листопада постраждали понад сто квартир. На щастя, обійшлося без жертв.