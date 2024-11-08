Через атаку російських дронів в Одесі постраждали люди, знищена школа та стався вибух газу

Наслідки удару російського БпЛА по школі в Одесі. Фото: Думская

Російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його даними, внаслідок атаки дронами-камікадзе "Шахед" були пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. Також сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

Наразі відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті. Рятувальні та медичні служби надають необхідну допомогу. Повітряна тривога вже закінчилась.

Тим часом видання "Думская" повідомляє, що через атаку безпілотників російських окупантів постраждала школа Слобідки, яку лише нещодавно реконструювали.

Нагадаємо, сьогодні Одесу атакували ворожі дрони. Попри роботу ППО є руйнування.

А під час російського обстрілу Одеси у ніч на 7 листопада постраждали сорок квартир у трьох будинках. На щастя, обійшлося без жертв.