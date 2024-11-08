Из-за атаки российских дронов в Одессе пострадали люди, уничтожена школа и произошел взрыв газа

Последствия удара российского БпЛА по школе в Одессе. Фото: Думская

Российские террористы совершили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и ранены.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его данным, в результате атаки дронами-камикадзе "Шахед" были повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание. Также произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек выбиты окна.

Пока известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде. Спасательные и медицинские службы оказывают необходимую помощь. Воздушная тревога уже кончилась.

Между тем издание "Думская" сообщает, что из-за атаки беспилотников российских оккупантов пострадала школа Слободки, которую недавно реконструировали.

Напомним, сегодня Одессу атаковали вражеские дроны. Несмотря на работу ПВО есть разрушение.

А во время российских обстрелов Одессы в ночь на 7 ноября пострадали сорок квартир в трех домах. К счастью, обошлось без жертв.