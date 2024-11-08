Одеса зараз під атакою російських дронів-камікадзе

Окупанти знову атакують Одесу — що зараз летить на місто
В ці хвилини в Одесі оголошена повітряна тривога. Місцева влада просить містян пройти в укриття.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Чим окупанти атакують зараз Одесу
За його даними, на місто насуваються ворожі дрони-камікадзе "Шахед". Зараз в регіоні працюють сили ППО. Кіпер закликає містян пройти в укриття.
За повідомленням видання Думская в місті вже є потрапляння в житловий будинок.
Нагадаємо, під час російського обстрілу Одеси у ніч на 7 листопада постраждали сорок квартир у трьох будинках. На щастя, обійшлося без жертв.
Більше про російську атаку читайте у нашому матеріалі. Також минулої ночі росіяни атакували Київ.
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