Одеса зараз під атакою російських дронів-камікадзе

Робота ППО України. Ілюстративне фото: УНІАН

В ці хвилини в Одесі оголошена повітряна тривога. Місцева влада просить містян пройти в укриття.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Повідомлення про атаку на Одесу. Фото: Скриншот

За його даними, на місто насуваються ворожі дрони-камікадзе "Шахед". Зараз в регіоні працюють сили ППО. Кіпер закликає містян пройти в укриття.

За повідомленням видання Думская в місті вже є потрапляння в житловий будинок.

Нагадаємо, під час російського обстрілу Одеси у ніч на 7 листопада постраждали сорок квартир у трьох будинках. На щастя, обійшлося без жертв.

Більше про російську атаку читайте у нашому матеріалі. Також минулої ночі росіяни атакували Київ.