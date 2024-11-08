Одесса сейчас под атакой российских дронов-камикадзе

Работа ПВО Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

В эти минуты в Одессе объявлена воздушная тревога. Местные власти просят горожан пройти в укрытие.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщения об атаке на Одессу. Фото: Скриншот

По его данным, на город надвигаются вражеские дроны-камикадзе "Шахед". Сейчас в регионе работают силы ПВО. Кипер призывает горожан пройти в укрытие.

По сообщению издания Думская в ​​городе уже есть попадание в жилой дом.

Напомним, во время российских обстрелов Одессы в ночь на 7 ноября пострадали сорок квартир в трех домах. К счастью, обошлось без жертв.

Больше о русской атаке читайте в нашем материале. Также минувшей ночью россияне атаковали Киев.