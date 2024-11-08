Одесса сейчас под атакой российских дронов-камикадзе

Оккупанты снова атакуют Одессу — что сейчас летит на город
В эти минуты в Одессе объявлена воздушная тревога. Местные власти просят горожан пройти в укрытие.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Чем оккупанты атакуют сейчас Одессу
По его данным, на город надвигаются вражеские дроны-камикадзе "Шахед". Сейчас в регионе работают силы ПВО. Кипер призывает горожан пройти в укрытие.
По сообщению издания Думская в городе уже есть попадание в жилой дом.
Напомним, во время российских обстрелов Одессы в ночь на 7 ноября пострадали сорок квартир в трех домах. К счастью, обошлось без жертв.
Больше о русской атаке читайте в нашем материале. Также минувшей ночью россияне атаковали Киев.
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