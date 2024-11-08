Ночной обстрел Одессы — подробности, фото

Работник ГСЧС спасает собаку. Фото: ГСЧС

В ночь на 8 ноября россияне атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. Повреждена гражданская инфраструктура. Сообщается о гибели одного человека.

Об этом рассказали в Одесской ОВА, мэрии города и ГСЧС.

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Что известно о пострадавших

В ГСЧС сообщают, что по имеющейся информации в городе и пригороде погиб один человек. По предварительной информации, это мужчина 1978 года рождения. Он был за рулем автомобиля во время атаки.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатель со спасенной собакой. Фото: ГСЧС

Ранены восемь человек. Шестерых госпитализировали. Психологи оказали помощь пятнадцати жителям, в том числе 91-летней пенсионерке, ребенку и беременной женщине. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Горят машины. Фото: ГСЧС

Разрушения и пожары

В Одессе и в районе повреждены частные жилые дома. Два из них загорелись. Кроме того, горели складские помещения и автомобили одного из предприятий. Гасить пламя работникам ГСЧС помогали представители Ассоциации добровольных пожарных Украины и пожарное подразделение Национальной гвардии.

Последствия падения обломков. Фото: Одесская мэрия

Также из-за осколков разгерметизировались и загорелись две газовые трубы. Во многих постройках выбиты окна.

Последствия падения обломков. Фото: Одесская мэрия

Пострадала школа

Значительные повреждения получила одна из старейших школ Одессы — лицей №125. В помещении выбило окна, уничтожена мебель и дверь, повреждены крыша и система отопления. К счастью, находившиеся в школе сторожа успели своевременно спуститься в укрытие.

Пострадавшее здание школы. Фото: Одесская мэрия

Пострадавшее здание школы. Фото: Одесская мэрия

В департаменте образования и науки отметили, что накануне полномасштабного вторжения школу полностью отремонтировали.

Еще о ночной атаке читайте в нашем материале. Напомним, во время российских обстрелов Одессы в ночь на 7 ноября пострадали более ста квартир. К счастью, обошлось без жертв.