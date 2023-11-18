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Наслідки нічної атаки — тисячі мешканців Одещини залишилися без світла

18 листопада 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки нічної атаки — тисячі мешканців Одещини залишилися без світла
Жінка запалює свічки. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 18 листопада, внаслідок нічної атаки на Одеську область та сильного вітру вісім населених пунктів залишилися без електропостачання. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі. 

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За інформацією енергетиків, після нічних обстрілів регіону без світла залишилося понад 2 000 родин. Наразі на електромережах регіону у посиленому режимі працюють 22 бригади фахівців. 

"Енергетики 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло. Тільки так разом і спільними діями ми зможемо вистояти і перемогти ці темні часи", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл Одещини 18 листопада

Російські терористи атакували вночі Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також пошкоджено адмінбудівлю. Наразі правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. 

Нагадаємо, Росія атакувала південні області України безпілотниками вночі. Внаслідок цього було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. Відомо, що силам ППО вдалося знищити вісім ворожих цілей — шість у Миколаївській області, одну на Херсонщині та одну на Одещині. 

Також ми писали, що 18 листопада протягом доби в Одесі та області оголосили штормове попередження. У регіоні очікуються пориви північно-східного вітру до 20 м/с.

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