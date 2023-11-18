Наслідки нічної атаки — тисячі мешканців Одещини залишилися без світла
Сьогодні, 18 листопада, внаслідок нічної атаки на Одеську область та сильного вітру вісім населених пунктів залишилися без електропостачання. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.
За інформацією енергетиків, після нічних обстрілів регіону без світла залишилося понад 2 000 родин. Наразі на електромережах регіону у посиленому режимі працюють 22 бригади фахівців.
"Енергетики 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло. Тільки так разом і спільними діями ми зможемо вистояти і перемогти ці темні часи", — йдеться у повідомленні.
Обстріл Одещини 18 листопада
Російські терористи атакували вночі Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також пошкоджено адмінбудівлю. Наразі правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.
Нагадаємо, Росія атакувала південні області України безпілотниками вночі. Внаслідок цього було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. Відомо, що силам ППО вдалося знищити вісім ворожих цілей — шість у Миколаївській області, одну на Херсонщині та одну на Одещині.
Також ми писали, що 18 листопада протягом доби в Одесі та області оголосили штормове попередження. У регіоні очікуються пориви північно-східного вітру до 20 м/с.
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