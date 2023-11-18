Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Последствия ночной атаки – тысячи жителей Одесчины остались без света arrow

Последствия ночной атаки – тысячи жителей Одесчины остались без света

18 ноября 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Последствия ночной атаки – тысячи жителей Одесчины остались без света
Женщина зажигает свечи. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 18 ноября, в результате ночной атаки на Одесскую область и сильного ветра восемь населенных пунктов остались без электроснабжения. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

По информации энергетиков, после ночных обстрелов региона без света осталось более 2000 семей. В настоящее время на электросетях региона в усиленном режиме работают 22 бригады специалистов.

"Энергетики 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет. Только так вместе и совместными действиями мы сможем выстоять и победить эти темные времена", — говорится в сообщении.

Обстрел Одесской области 18 ноября

Российские террористы атаковали ночью Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попадания в объект энергетической инфраструктуры вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Также повреждено админздание. В настоящее время правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.

Напомним, Россия атаковала южные области Украины беспилотниками ночью. В результате было попадание в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Известно, что силам ПВО удалось уничтожить восемь вражеских целей — шесть в Николаевской области, одна в Херсонской и одна в Одесской области.

Также мы писали, что 18 ноября в течение суток в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются порывы северо-восточного ветра до 20 м/с.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме