Влучання в енергооб’єкт — деталі нічної атаки на Одещину

Ударні безпілотники типу Shahed-131/136. Фото: фотоколаж

У ніч проти 18 листопада російські терористи вкотре атакували Одещину. Ворог запустив по регіону ударні безпілотники. Унаслідок влучання в енергооб’єкт сталася пожежа.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

"На жаль, в Одеському районі відбулося влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізували", — написав Кіпер.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Влучання в Одеській області

Російські терористи атакували вночі Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також пошкоджено адмінбудівлю. Наразі правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Нагадаємо, Росія атакувала південні області України безпілотниками вночі. Внаслідок цього було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. Відомо, що силам ППО вдалося знищити вісім ворожих цілей — шість у Миколаївській області, один на Херсонщині та один на Одещині.

Також ми писали, що 18 листопада, вибухи гримлять під час повітряної тривоги, яка триває через загрозу ударних БпЛА. За попередньою інформацією, в області працює ППО. Також ППО збивало цілі ворога поблизу Києва.

Додамо, сьогодні, 18 листопада, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий десантний корабель. Ракетоносії через шторм поки заведені у пункти базування, але ситуація може змінитися.