Попадание в энергообъект — детали ночной атаки на Одесчину
В ночь на 18 ноября российские террористы в очередной раз атаковали Одесщину. Враг запустил по региону ударные беспилотники. В результате попадания в энергообъект произошел пожар.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Один гражданский сотрудник получил ранения, его госпитализировали", — написал Кипер.
Попадание в Одесскую область
Российские террористы атаковали ночью Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попадания в объект энергетической инфраструктуры вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Также повреждено админздание. В настоящее время правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.
Напомним, Россия атаковала южные области Украины беспилотниками ночью. В результате было попадание в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Известно, что силам ПВО удалось уничтожить восемь враждебных целей — шесть в Николаевской области, одна в Херсонской и одна в Одесской области.
Также мы писали, что 18 ноября взрывы гремят во время воздушной тревоги, которая продолжается из-за угрозы ударных БпЛА. По предварительной информации, в области работает ПВО. Также ПВО сбивало целые врага вблизи Киева.
Сегодня, 18 ноября, в Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский десантный корабль. Ракетоносители из-за шторма пока заведены в пункты базирования, но ситуация может измениться.
Читайте Новини.LIVE!