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Попадание в энергообъект — детали ночной атаки на Одесчину

18 ноября 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Попадание в энергообъект — детали ночной атаки на Одесчину
Ударные беспилотники типа Shahed-131/136. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 18 ноября российские террористы в очередной раз атаковали Одесщину. Враг запустил по региону ударные беспилотники. В результате попадания в энергообъект произошел пожар.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Один гражданский сотрудник получил ранения, его госпитализировали", — написал Кипер.

Сообщения Олега Кипера. Фото: скриншот

Попадание в Одесскую область

Российские террористы атаковали ночью Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попадания в объект энергетической инфраструктуры вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Также повреждено админздание. В настоящее время правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, Россия атаковала южные области Украины беспилотниками ночью. В результате было попадание в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Известно, что силам ПВО удалось уничтожить восемь враждебных целей — шесть в Николаевской области, одна в Херсонской и одна в Одесской области.

Также мы писали, что 18 ноября взрывы гремят во время воздушной тревоги, которая продолжается из-за угрозы ударных БпЛА. По предварительной информации, в области работает ПВО. Также ПВО сбивало целые врага вблизи Киева.

Сегодня, 18 ноября, в Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский десантный корабль. Ракетоносители из-за шторма пока заведены в пункты базирования, но ситуация может измениться.

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