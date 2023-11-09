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Наслідки удару на Софіївській — одеситам повернуть газопостачання сьогодні

9 листопада 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки удару на Софіївській — одеситам повернуть газопостачання сьогодні
Роботи на вулиці Софіївській, Одеса. Фото: соцмережі
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

АТ "Одесагаз" закінчило роботи над герметизацією мереж на вулиці Софіївській, що були ушкоджені внаслідок ворожого обстрілу міста 5 листопада. Вже сьогодні ввечері газ буде подано в будинки мешканців міста.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Внаслідок ракетної атаки на центр міста в Одесі було пошкоджено житлові будинки та міська інфраструктура. На місцях ліквідації наслідків російської атаки працюють комунальні служби та міські оперативні штаби для якнайшвидшого ліквідування наслідків.

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Вартість природного газу

Ціни на блакитне паливо для мешканців Одеси протягом опалювального сезону також не зміняться.

Так, компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану для населення Фіксований до 1 травня 2024 року. Тож вартість газу й надалі становитиме 7,96 грн за кубометр (з ПДВ). 

Нагадаємо, що В Одеській області найближчим часом розпочнеться опалювальний сезон. В ОВА назвали попередні дати.
Також ми писали, що через негоду на Одещині понад пів сотні населених пунктів тимчасово залишаються без електроенергії. Загалом енергетики уже повернули світло у в 84 населені пункти. 

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