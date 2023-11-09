Наслідки удару на Софіївській — одеситам повернуть газопостачання сьогодні
АТ "Одесагаз" закінчило роботи над герметизацією мереж на вулиці Софіївській, що були ушкоджені внаслідок ворожого обстрілу міста 5 листопада. Вже сьогодні ввечері газ буде подано в будинки мешканців міста.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
Внаслідок ракетної атаки на центр міста в Одесі було пошкоджено житлові будинки та міська інфраструктура. На місцях ліквідації наслідків російської атаки працюють комунальні служби та міські оперативні штаби для якнайшвидшого ліквідування наслідків.
Вартість природного газу
Ціни на блакитне паливо для мешканців Одеси протягом опалювального сезону також не зміняться.
Так, компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану для населення Фіксований до 1 травня 2024 року. Тож вартість газу й надалі становитиме 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).
Нагадаємо, що В Одеській області найближчим часом розпочнеться опалювальний сезон. В ОВА назвали попередні дати.
Також ми писали, що через негоду на Одещині понад пів сотні населених пунктів тимчасово залишаються без електроенергії. Загалом енергетики уже повернули світло у в 84 населені пункти.
Читайте Новини.LIVE!