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Последствия удара по Софиевской — одесситам вернут газоснабжение сегодня

9 ноября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Наслідки удару на Софіївській — одеситам повернуть газопостачання сьогодні
Работы на улице Софиевской, Одесса. Фото: соцсети
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

АО "Одессагаз" закончило работы над герметизацией сетей на улице Софиевской, поврежденных в результате вражеских обстрелов города 5 ноября. Уже сегодня вечером газ будет подан в дома жителей города.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В результате ракетной атаки на центр города в Одессе были повреждены жилые дома и городская инфраструктура. На местах ликвидации последствий российской атаки работают коммунальные службы и городские оперативные штабы для скорейшего ликвидации последствий.

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Цены на голубое топливо для жителей Одессы в течение отопительного сезона тоже не изменятся.

Так, компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана для населения Фиксированный до 1 мая 2024 года. Поэтому стоимость газа и дальше составит 7,96 грн за кубометр (с НДС).

Напомним, что в Одесской области в ближайшее время начнется отопительный сезон. В ОВА назвали предыдущие даты.


Также мы писали, что из-за непогоды в Одесской области более полусотни населенных пунктов временно остаются без электроэнергии. В целом энергетики уже вернули свет в 84 населенных пункта.

 

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