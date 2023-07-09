Наслідки війни: на Миколаївщині підрахували кількість зруйнованих об'єктів
За минулу добу ворожими обстрілами було зруйновано 5 цивільних об'єктів на Миколаївщині. Загалом у регіоні за понад 500 днів війни знищено або пошкоджено майже 20 тисяч будівель.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.
В ОВА зазначають, що з початку російського вторгнення в Україну в Миколаївській області від атак зазнали шкоди 18 215 цивільних об’єктів.
Що саме
- об’єкти житлового фонду — 12055;
- медичні заклади — 106;
- навчальні заклади — 429;
- заклади культури — 207;
- об’єкти промислових підприємств — 205;
- об’єкти життєзабезпечення: газо- — 1422, електро- — 1141, водо- — 44, теплопостачання — 96;
- інші невійськові об’єкти — 2510.
Також в ОВА зазначають, що тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Наразі без газу в регіоні залишаються 4482 споживачі.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала зрадника, який планував ракетний удар на будівлі управління СБУ та оборонного заводу в Миколаєві. За документами, отриманими контррозвідкою, агент ФСБ РФ активно працював над новою повітряною атакою.
Також СБУ оголосила про виявлення ще одного випадку державної зради, в якому фігурує агент ФСБ. За отриманими доказами, цей агент активно збирав розвіддані на території Одеської області.