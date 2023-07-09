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Наслідки війни: на Миколаївщині підрахували кількість зруйнованих об'єктів

9 липня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині підрахували кількість зруйнованих об'єктів
Руйнування у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За минулу добу ворожими обстрілами було зруйновано 5 цивільних об'єктів на Миколаївщині. Загалом у регіоні за понад 500 днів війни знищено або пошкоджено майже 20 тисяч будівель.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

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В ОВА зазначають, що з початку російського вторгнення  в Україну в Миколаївській області від атак зазнали шкоди 18 215 цивільних об’єктів.

Що саме 

  • об’єкти житлового фонду — 12055;
  • медичні заклади — 106;
  • навчальні заклади — 429;
  • заклади культури — 207;
  • об’єкти промислових підприємств — 205;
  • об’єкти життєзабезпечення: газо- — 1422, електро- — 1141, водо- — 44, теплопостачання — 96;
  • інші невійськові об’єкти — 2510.

Також в ОВА зазначають, що тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Наразі без газу в регіоні залишаються 4482 споживачі.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала зрадника, який планував ракетний удар на будівлі управління СБУ та оборонного заводу в Миколаєві. За документами, отриманими контррозвідкою, агент ФСБ РФ активно працював над новою повітряною атакою.

Також СБУ оголосила про виявлення ще одного випадку державної зради, в якому фігурує агент ФСБ. За отриманими доказами, цей агент активно збирав розвіддані на території Одеської області. 

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