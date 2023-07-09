В Николаевской области подсчитали количество разрушенных объектов

Разрушение в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

За минувшие сутки вражескими обстрелами было разрушено 5 гражданских объектов Николаевской области. Всего в регионе за более чем 500 дней войны уничтожено или повреждено почти 20 тысяч зданий.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.

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В ОВА отмечают, что с начала российского вторжения в Украину в Николаевской области от атак понесли ущерб 18 215 гражданских объектов.

Что именно

объекты жилищного фонда — 12055;

медицинские учреждения — 106;

учебные заведения — 429;

заведения культуры — 207;

объекты промышленных предприятий — 205;

объекты жизнеобеспечения: газо- — 1422, электро- — 1141, водо- — 44, теплоснабжение — 96;

другие невоенные объекты — 2510.

Также в ОВА отмечают, что продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газа в регионе остаются 4482 потребителя.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала предателя, планировавшего ракетный удар на здания управления СБУ и оборонного завода в Николаеве. По документам, полученным контрразведкой, агент ФСБ РФ активно работал над новой воздушной атакой.

Также СБУ объявила об обнаружении еще одного случая государственной измены, в котором фигурирует агент ФСБ. По полученным доказательствам этот агент активно собирал разведданные на территории Одесской области.