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Последствия войны: в Николаевской области подсчитали количество разрушенных объектов

9 июля 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области подсчитали количество разрушенных объектов
Разрушение в Николаеве. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За минувшие сутки вражескими обстрелами было разрушено 5 гражданских объектов Николаевской области. Всего в регионе за более чем 500 дней войны уничтожено или повреждено почти 20 тысяч зданий.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.

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В ОВА отмечают, что с начала российского вторжения в Украину в Николаевской области от атак понесли ущерб 18 215 гражданских объектов.

Что именно

  • объекты жилищного фонда — 12055;
  • медицинские учреждения — 106;
  • учебные заведения — 429;
  • заведения культуры — 207;
  • объекты промышленных предприятий — 205;
  • объекты жизнеобеспечения: газо- — 1422, электро- — 1141, водо- — 44, теплоснабжение — 96;
  • другие невоенные объекты — 2510.

Также в ОВА отмечают, что продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газа в регионе остаются 4482 потребителя.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала предателя, планировавшего ракетный удар на здания управления СБУ и оборонного завода в Николаеве. По документам, полученным контрразведкой, агент ФСБ РФ активно работал над новой воздушной атакой.

Также СБУ объявила об обнаружении еще одного случая государственной измены, в котором фигурирует агент ФСБ. По полученным доказательствам этот агент активно собирал разведданные на территории Одесской области.

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