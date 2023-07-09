Последствия войны: в Николаевской области подсчитали количество разрушенных объектов
За минувшие сутки вражескими обстрелами было разрушено 5 гражданских объектов Николаевской области. Всего в регионе за более чем 500 дней войны уничтожено или повреждено почти 20 тысяч зданий.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.
В ОВА отмечают, что с начала российского вторжения в Украину в Николаевской области от атак понесли ущерб 18 215 гражданских объектов.
Что именно
- объекты жилищного фонда — 12055;
- медицинские учреждения — 106;
- учебные заведения — 429;
- заведения культуры — 207;
- объекты промышленных предприятий — 205;
- объекты жизнеобеспечения: газо- — 1422, электро- — 1141, водо- — 44, теплоснабжение — 96;
- другие невоенные объекты — 2510.
Также в ОВА отмечают, что продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газа в регионе остаются 4482 потребителя.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала предателя, планировавшего ракетный удар на здания управления СБУ и оборонного завода в Николаеве. По документам, полученным контрразведкой, агент ФСБ РФ активно работал над новой воздушной атакой.
Также СБУ объявила об обнаружении еще одного случая государственной измены, в котором фигурирует агент ФСБ. По полученным доказательствам этот агент активно собирал разведданные на территории Одесской области.