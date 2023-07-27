"Наступні дні будуть тривожними": Наталя Гуменюк про майбутні обстріли

Запуск ракети "Онікс". Фото: google

Останні обстріли Одещини продемонстрували, що окупанти використовують для атак ракети повітряного, наземного та морського базування. Ці обстріли були вважаються для ворога достатньо успішними, тож росіяни продовжать використовувати комбіновану тактику.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Однозначно тактика комбінованих атак для них вважається успішною. Вони все ж таки бачать певні результати, тому що як правило є влучання під час такої роботи. Тим більше що вони використовували і хвилеподібну тактику, чергуванням різних видів озброєння, так і одночасні атаки, які вони проводили по Одещині", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що подібні атаки будуть повторюватись й наступні дні будуть досить тривожними. Втім, наразі через негоду витримується певна пауза.

Нагадаємо, Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування кримінального провадження стосовно нічного обстрілу Одещини. За даними слідства, окупанти завдали удару по об'єктах портової інфраструктури, використавши ракети типу "Калібр".