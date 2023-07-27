Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Наступні дні будуть тривожними": Наталя Гуменюк про майбутні обстріли arrow

"Наступні дні будуть тривожними": Наталя Гуменюк про майбутні обстріли

27 липня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Наступні дні будуть тривожними": Наталя Гуменюк про майбутні обстріли
Запуск ракети "Онікс". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Останні обстріли Одещини продемонстрували, що окупанти використовують для атак ракети повітряного, наземного та морського базування. Ці обстріли були вважаються для ворога достатньо успішними, тож росіяни продовжать використовувати комбіновану тактику. 

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"Однозначно тактика комбінованих атак для них вважається успішною. Вони все ж таки бачать певні результати, тому що як правило є влучання під час такої роботи. Тим більше що вони використовували і хвилеподібну тактику, чергуванням різних видів озброєння, так і одночасні атаки, які вони проводили по Одещині", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що подібні атаки будуть повторюватись й наступні дні будуть досить тривожними. Втім, наразі через негоду витримується певна пауза. 

Нагадаємо, Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування кримінального провадження стосовно нічного обстрілу Одещини. За даними слідства, окупанти завдали удару по об'єктах портової інфраструктури, використавши ракети типу "Калібр".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз