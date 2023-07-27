"Следующие дни будут тревожными": Наталья Гуменюк о предстоящих обстрелах

Запуск ракеты "Оникс". Фото: google

Последние обстрелы Одесчины продемонстрировали, что оккупанты используют для атак ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Эти обстрелы были для врага достаточно успешными, поэтому россияне продолжат использовать комбинированную тактику.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Однозначно тактика комбинированных атак для них считается успешной. Они все же видят определенные результаты, потому что как правило есть попадание во время такой работы. Тем более что они использовали и волнообразную тактику, чередованием разных видов вооружения, так и одновременные атаки, которые они проводили по Одесчине", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что подобные атаки будут повторяться и следующие дни будут достаточно тревожными. Впрочем, из-за непогоды выдерживается определенная пауза.

Напомним, Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование уголовного производства по ночному обстрелу Одесчины. По данным следствия, оккупанты нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, использовав ракеты типа "Калибр".