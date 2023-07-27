Кількість жертв внаслідок обстрілу центра Одеси зросла

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Одеська міська рада

Вночі 23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. Загалом внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій. Особа загиблої встановлюється", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріл Одеси 23 липня

23 липня, Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталась 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії повідомило, що їхні війська нанесли удар по об'єктах в Одесі, де начебто "готувалися терористичні акти проти РФ". За версією пропаганди, їх готували, застосовуючи "безекіпажні катери".