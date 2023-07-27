Кількість жертв внаслідок обстрілу центра Одеси зросла
Вночі 23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. Загалом внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій. Особа загиблої встановлюється", — йдеться в повідомленні.
Що відомо про обстріл Одеси 23 липня
23 липня, Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".
Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталась 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків.
Нагадаємо, Міністерство оборони Росії повідомило, що їхні війська нанесли удар по об'єктах в Одесі, де начебто "готувалися терористичні акти проти РФ". За версією пропаганди, їх готували, застосовуючи "безекіпажні катери".