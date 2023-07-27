Число жертв в результате обстрела центра Одессы возросло

Разрушенный дом в результате обстрела. Фото: Одесский городской совет

Ночью 23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. Всего в результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

"Стало известно еще об одной жертве ракетной атаки 23 июля. Тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на ул. Парковой. Личность погибшей устанавливается", — говорится в сообщении.

Что известно об обстреле Одессы 23 июля

23 июля, Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил не менее 5 видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что их войска нанесли удар по объектам в Одессе, где якобы "готовились террористические акты против РФ". По версии пропаганды, их готовили, применяя "безэкипажные катера".