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Число жертв в результате обстрела центра Одессы возросло

27 июля 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Число жертв в результате обстрела центра Одессы возросло
Разрушенный дом в результате обстрела. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью 23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. Всего в результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Стало известно еще об одной жертве ракетной атаки 23 июля. Тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на ул. Парковой. Личность погибшей устанавливается", — говорится в сообщении.

Что известно об обстреле Одессы 23 июля

23 июля, Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил не менее 5 видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что их войска нанесли удар по объектам в Одессе, где якобы "готовились террористические акты против РФ". По версии пропаганды, их готовили, применяя "безэкипажные катера".

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