Насувається новий циклон — в Одесі оголосили штормове попередження

Шторм у морі. Фото: pexels

Завтра, 14 грудня, протягом доби в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 20 м/с. Також до кінця дня у місті зберігатиметься густий туман.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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У мерії зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 13 грудня, ворог залишає свою присутність у Чорному морі, попри густий туман. Наразі на бойовому чергуванні перебувають патрульні кораблі, ракетоносії заведені у пункти базування у Криму.

Також ми писали, що синоптики попереджають про небезпеку туману, сніголавинну небезпеку, а на півночі та частково заході — загрозу підтоплень. Температура повітря також не здивує, адже сьогодні буде тепло — вдень очікується +1...+6 °C.