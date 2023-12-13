Надвигается новый циклон — в Одессе объявили штормовое предупреждение

Шторм в море. Фото: pexels

Завтра, 14 декабря, в сутки в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с. Также до конца дня в городе сохранится густой туман.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение ветвей и кабелей", — говорится в сообщении.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" —15-01.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 13 декабря, враг покидает свое присутствие в Черном море, несмотря на густой туман. На боевом дежурстве находятся патрульные корабли, ракетоносители заведены в пункты базирования в Крыму.

Также мы писали, что синоптики предупреждают об опасности тумана, снеголавинной опасности, а на севере и частично мероприятии — угрозе подтоплений. Температура воздуха также не удивит, ведь сегодня будет тепло — днем ожидается +1...+6°C.