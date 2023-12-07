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Насувається циклон — на Одещині оголосили про погіршення погодних умов

7 грудня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Насувається циклон — на Одещині оголосили про погіршення погодних умов
Сніг на дорозі в Ізмаїлі. Фото: THE WEATHER LAB
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Відсьогодні, 7 грудня, в Одеській області очікується погіршення погодних умов через сніговий циклон, який вже накрив південь регіону. Наразі межах Ізмаїлу та Рені спостерігаються рясні опади.

Про це повідомили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. 

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"Впродовж дня і вечора 7 грудня очікується погіршення погодних умов по всій території області", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, у відомстві попереджають про ожеледицю та пориви північно-східного вітру до 12 м/с.

"Звертаємо увагу водіїв на необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами. Під час руху проїжджою частиною дотримуйтеся безпечної дистанції та інтервалу", — додають у службі розвитку інфраструктури. 

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, станом на ранок 7 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається незначне скупчення машин у межах населеного пункту Маяки. Також рух дещо ускладнено перед молдавським КПП.

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