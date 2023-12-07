Насувається циклон — на Одещині оголосили про погіршення погодних умов

Сніг на дорозі в Ізмаїлі. Фото: THE WEATHER LAB

Відсьогодні, 7 грудня, в Одеській області очікується погіршення погодних умов через сніговий циклон, який вже накрив південь регіону. Наразі межах Ізмаїлу та Рені спостерігаються рясні опади.

Про це повідомили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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"Впродовж дня і вечора 7 грудня очікується погіршення погодних умов по всій території області", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у відомстві попереджають про ожеледицю та пориви північно-східного вітру до 12 м/с.

"Звертаємо увагу водіїв на необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами. Під час руху проїжджою частиною дотримуйтеся безпечної дистанції та інтервалу", — додають у службі розвитку інфраструктури.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, станом на ранок 7 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається незначне скупчення машин у межах населеного пункту Маяки. Також рух дещо ускладнено перед молдавським КПП.