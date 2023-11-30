Негода повертається — в Одесі оголосили штормове попередження
Протягом 1 грудня в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південно-західного вітру до 20 м/с. Також синоптики прогнозують метрові хвилі на Чорному морі, тож радимо уникнути прогулянку на узбережжі.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Штормове попередження в Одесі та області
У мерії зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.
"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, сьогодні, у Чорному морі заспокоївся шторм, тож ворожий флот відновив повноцінне чергування. Наразі на бойовому рейді перебувають ракетоносії, через це ризик обстрілів з моря став вищим.
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