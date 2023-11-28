Можливі хвилі до трьох метрів — в Одесі оголосили штормове попередження

Штормові хвилі в Одесі. Фото: Юрій Бершадський

Вночі 29 листопада в Одесі знову оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 20 м/с та хвилі до трьох метрів. Також в області очікується помірний дощ, однак на регіон насувається потепління.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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У мерії зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні.

Також через шторм на Одещині найближчим часом можливі відключення світла. Вітер може обірвати лінії електропередач. Бригади ДТЕК перебувають у підвищеній готовності.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Ситуація на дорогах області

Станом на 14:00 в Одеській області дозволено рух більшістю трас, однак перекритими залишаються наступні дороги:

М-15 Одеса — Рені (на м.Бухарест), км 11+920 — км 307+379;

М-05 Київ — Одеса, км 274+435 — км 466+700;

М-16 Одеса — Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 - км 59+175.

Нагадаємо, під час тривалої негоди в Одеській області, у снігових заторах померло 5 людей. Серед постраждалих був військовий ЗСУ.

Також ми писали, що попри сильну заметіль та перебої зі звʼязком одеські освітяни продовжують надавати знання учням. Вчителька зарубіжної літератури провела онлайн-урок під час снігового затору на трасі Київ — Одеса.