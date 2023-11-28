Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Возможны волны до трех метров — в Одессе объявили штормовое предупреждение arrow

Возможны волны до трех метров — в Одессе объявили штормовое предупреждение

28 ноября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Возможны волны до трех метров — в Одессе объявили штормовое предупреждение
Штормовые волны в Одессе. Фото: Юрий Бершадский
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Ночью 29 ноября в Одессе снова объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с и волны до трех метров. Также в области ожидается умеренный дождь, однако на регион надвигается потепление.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Штормовое предупреждение в Одессе и области

В мэрии отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение ветвей и кабелей", — говорится в сообщении.

Также из-за шторма на Одесчине в ближайшее время возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Ситуация на дорогах области

По состоянию на 14:00 в Одесской области разрешено движение по большинству трасс, однако перекрытыми остаются следующие дороги:

  • М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест), км 11+920 — км 307+379;
  • М-05 Киев — Одесса, км 274+435 – км 466+700;
  • М-16 Одесса — Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 — км 59+175.

Напомним, во время продолжительной непогоды в Одесской области, в снежных пробках умерло 5 человек. Среди пострадавших был военный ВСУ.

Также мы писали, что, несмотря на сильную метель и перебои со связью, одесские педагоги продолжают предоставлять знания ученикам. Учительница зарубежной литературы провела онлайн-урок во время снежной пробки на трассе Киев — Одесса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме