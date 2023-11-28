Возможны волны до трех метров — в Одессе объявили штормовое предупреждение

Штормовые волны в Одессе. Фото: Юрий Бершадский

Ночью 29 ноября в Одессе снова объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с и волны до трех метров. Также в области ожидается умеренный дождь, однако на регион надвигается потепление.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение ветвей и кабелей", — говорится в сообщении.

Также из-за шторма на Одесчине в ближайшее время возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Ситуация на дорогах области

По состоянию на 14:00 в Одесской области разрешено движение по большинству трасс, однако перекрытыми остаются следующие дороги:

М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест), км 11+920 — км 307+379;

М-05 Киев — Одесса, км 274+435 – км 466+700;

М-16 Одесса — Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 — км 59+175.

Напомним, во время продолжительной непогоды в Одесской области, в снежных пробках умерло 5 человек. Среди пострадавших был военный ВСУ.

Также мы писали, что, несмотря на сильную метель и перебои со связью, одесские педагоги продолжают предоставлять знания ученикам. Учительница зарубежной литературы провела онлайн-урок во время снежной пробки на трассе Киев — Одесса.