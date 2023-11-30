Ненастье возвращается — в Одессе объявили штормовое предупреждение

Шторм в Черном море. Фото: Лолита Клочкова

На 1 декабря в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы юго-западного ветра до 20 м/с. Также синоптики прогнозируют метровые волны на Черном море, поэтому рекомендуем избегать прогулок на побережье.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей", — говорится в сообщении.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, сегодня в Черном море успокоился шторм, поэтому вражеский флот возобновил полноценное дежурство. Сейчас на боевом рейде находятся ракетоносители, поэтому риск обстрелов с моря стал выше.