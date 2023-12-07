Надвигается циклон — в Одесской области объявили об ухудшении погодных условий

Снег на дороге в Измаиле. Фото: THE WEATHER LAB

С сегодняшнего дня, 7 декабря, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий из-за снежного циклона, который уже накрыл юг региона. В настоящее время в пределах Измаила и Рени наблюдаются обильные осадки.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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"В течение дня и вечера 7 декабря ожидается ухудшение погодных условий по всей территории области", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве предупреждают об гололедице и порывах северо-восточного ветра до 12 м/с.

"Обращаем внимание водителей на необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения во время управления транспортными средствами. Во время движения по проезжей части, соблюдайте безопасную дистанцию и интервал", — добавляют в службе развития инфраструктуры.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, по состоянию на утро 7 декабря на выезде из Украины в Молдову из-за пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается незначительное скопление машин в пределах населенного пункта Маяки. Также движение несколько усложнено перед молдавским КПП.