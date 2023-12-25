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Насувається західний циклон — в Одесі оголосили штормове попередження

25 грудня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Насувається західний циклон — в Одесі оголосили штормове попередження
Шторм на набережній. Фото: unsplash
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 26 грудня, в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви західного вітру до 20 м/с. Також синоптики прогнозують метрові хвилі на Чорному морі, тож радимо уникнути прогулянок на узбережжі.  

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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У мерії зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. 

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні.

Також через шторм на Одещині можливі відключення світла. Вітер може обривати лінії електропередач. Бригади ДТЕК перебувають у підвищеній готовності.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 25 грудня, у Чорному морі  спостерігається погіршення погодних умов. Через це армія-агресорка не вивела жодного корабля на патрулювання.

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