Надвигается западный циклон — в Одессе объявили штормовое предупреждение

Шторм на набережной. Фото: unsplash

Завтра, 26 декабря, в Одессе было объявлено штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы западного ветра до 20 м/с. Также синоптики прогнозируют метровые волны на Черном море, поэтому рекомендуем избежать прогулок на побережье.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей", — говорится в сообщении.

Также из-за шторма на Одесчине возможны отключения света. Ветер может обрывать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, на сегодня, 25 декабря, в Черном море наблюдается ухудшение погодных условий. Поэтому армия-агрессор не вывела ни одного корабля на патрулирование.