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Наторгував на 10 років в’язниці — поліція затримала наркоділка на Одещині

27 липня 2024 15:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одеській області затримали наркоторговця
Поліція затримала наркоторговця в Одесі. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеській області правоохоронці затримали 47-річного чоловіка за збут особливо небезпечної психотропної речовини. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це в суботу, 27 липня, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі затримання наркоторговця

Поліцейські повідомляють, що затримали 47-річного чоловіка за місцем його проживання одразу після того, як він продав дозу PVP за 300 гривень. Належність вилученого "товару" до особливо небезпечної психотропної речовини була підтверджена на місці за допомогою експрес-тесту.

Що вилучили у наркоділка

Під час санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта слідчі вилучили гроші, отримані незаконним шляхом, а також інші речові докази його протиправної діяльності. Серед них: ваги, пакувальний матеріал, кристалічний порошок білого кольору, таблетки, висушена рослинна речовина та фрагмент полімерної пляшки з нашаруванням темно-коричневого кольору. Речовини були направлені на експертизу для встановлення їх походження та ваги.

На Одещині затримали наркоділка
Вилучені психотропи. Фото: Нацполіція

Що загрожує чоловікові

Фігуранту повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, що передбачено частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Інші оборудки з наркотиками на Одещині

Нагадаємо, одесита затримали у Київському районі міста. У нього виявили коробку з-під пластівців, в якій були наркотичні речовини, зокрема кристалічна речовина PVP, відома як синтетичний наркотик, та чотири пакетики з канабісом. 

Окрім цього, ми писали, що в Одеській області затримали жінку, яка отримала пакунки начебто з речами, однак у них був наркотик PVP. Зловмисниця хотіла збувати психотроп, однак її дилера викрили, а саму жінку затримали — тепер їй загрожує ув'язнення. 

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