В Одесской области задержан наркоторговец

Полиция задержала наркоторговца в Одессе Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали 47-летнего мужчину за сбыт особо опасного психотропного вещества. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали задержания наркоторговца

Полицейские сообщают, что задержали 47-летнего мужчину по месту жительства сразу после того, как он продал дозу PVP за 300 гривен. Принадлежность изъятого "товара" к особо опасному психотропному веществу была подтверждена на месте с помощью экспресс-теста.

Что изъяли у наркодельца

Во время санкционированного обыска в доме фигуранта следователи изъяли деньги, полученные незаконным путем, а также другие вещественные доказательства его противоправной деятельности. Среди них: весы, упаковочный материал, кристаллический порошок белого цвета, таблетки, высушенное растительное вещество и фрагмент полимерной бутылки с наслоением темно-коричневого цвета. Вещества были направлены на экспертизу для установления их происхождения и веса.

Изъятые психотропы. Фото: Нацполиция

Что угрожает мужчине

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта и незаконном сбыте особо опасного психотропного вещества, что предусмотрено частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Другие сделки с наркотиками в Одесской области

Напомним, одессит был задержан в Киевском районе города. У него обнаружили коробку из-под хлопьев, в которой были наркотические вещества, в частности кристаллическое вещество PVP, известное как синтетический наркотик, и четыре пакетика с каннабисом.

Кроме этого, мы писали, что в Одесской области задержали женщину, которая получила свертки вроде бы с вещами, однако в них был наркотик PVP. Злоумышленница хотела сбывать психотроп, однако ее дилера уличили, а саму женщину задержали — теперь ей грозит заключение.