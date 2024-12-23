На Одещині затримали чергову групу ухилянтів

Прикордонники затримали порушників. Фото: ГПСУ

Шестеро чоловіків призовного віку намагалися незаконно перетнути кордон. Затримати їх допомогли технічні засоби та службовий собака Дік. Тепер на порушників очікує адміністративне покарання.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 23 грудня.

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Чоловіки намагалися потрапити до Придністров'я за інструкціями адміністратора Telegram-каналу. Той давав їм вказівки онлайн, як безпечно обійти пункти пропуску. За це в разі успішного переправлення кожен з клієнтів мав перевести на банківську картку "провідника" по 10 тис. доларів.

Що загрожує порушникам

Щодо порушників склали адмінпротоколи. Справу скерували до суду. Якщо чоловіків визнають винними, їм доведеться сплатити від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн штрафу або провести до п'ятнадцяти діб під адміністративним арештом.

Нагадаємо, у Молдові судили перевізників, які допомагали військовозобов'язаним тікати з України. Також ми писали, що на Одещині затримали братів-ухилянтів.