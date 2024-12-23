В Одесской области задержали очередную группу уклонистов

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ

Шесть мужчин призывного возраста пытались незаконно пересечь границу. Задержать их помогли технические средства и служебная собака Дик. Теперь нарушителей ожидает административное наказание.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в понедельник, 23 декабря.

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Мужчины пытались попасть в Приднестровье по инструкциям администратора Telegram-канала. Он давал им указания онлайн, как безопасно обойти пункты пропуска. За это в случае успешной переправки каждый из клиентов должен был перевести на банковскую карту "проводника" по 10 тыс. долларов.

Что грозит нарушителям

Относительно нарушителей составили админпротоколы. Дело было направлено в суд. Если мужчин признают виновными, им придется заплатить от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. грн штрафа или провести до пятнадцати суток под административным арестом.

Напомним, в Молдове судили перевозчиков, помогавших военнообязанным бежать из Украины. Также мы писали, что в Одесской области задержали братьев-уклонистов.