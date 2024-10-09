Працівник служби доставки в Одесі вигадав хитру схему збагачення

Поліцейський сидить за комп'ютером. Фото: ГУНП в Одеській області

Адміністратор сервісу доставки їжі замість каси клав гроші у власну кишеню. Впродовж місяця він привласнив майже 14 тис. грн Тепер він може надовго сісти до в'язниці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 9 жовтня.

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Подробиці злочину

Власниця закладу, який готує і доставляє клієнтам суші та піцу, виявила, що сума, яку покупці сплатили за їжу, не збігається з прибутками. Про це вона повідомила в поліцію. Як виявилося, до зникнення грошей причетний 26-річний адміністратор, який нещодавно почав працювати у сервісі.

Молодик приймав заявки від клієнтів, передавав їх кухарям, а потім кур'єрам. Але коли перевізник віддавав йому отримані за замовлення гроші, адміністратор частину з них забирав собі. При цьому він видаляв з електронної системи частину замовлень або змінював їх ціну.

З кожного замовлення хлопець привласнював від 150 до 1 тис. грн.

Що загрожує адміністратору

Молодику повідомили про підозру у незаконному зборі інформації та привласненні чужого майна. Зараз він чекає на суд під нічним домашнім арештом. Якщо суддя визнає адміністратора винним, він може сісти за ґрати на вісім років із забороною займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, на Одещині шахраї видурили у жінки 14 тис. грн, прикриваючись іменем Петра Порошенка.

Також в Одесі судитимуть учасників грандіозної афери.