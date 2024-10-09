Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Наживался на суши и пицце — в Одессе разоблачили работника службы доставки arrow

Наживался на суши и пицце — в Одессе разоблачили работника службы доставки

9 октября 2024 09:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Работник службы доставки в Одессе придумал хитрую схему обогащения
Полицейский сидит за компьютером. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Администратор сервиса доставки еды вместо кассы клал деньги в собственный карман. В течение месяца он присвоил почти 14 тыс. грн. Теперь он может надолго сесть в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 9 октября.

Читайте также:

Подробности преступления

Владелица заведения, которое готовит и доставляет клиентам суши и пиццу, обнаружила, что сумма, которую покупатели заплатили за еду, не совпадает с доходами. Об этом она сообщила в полицию. Как оказалось, к исчезновению денег причастен 26-летний администратор, недавно начавший работать в сервисе.

Молодой человек принимал заявки от клиентов, передавал их поварам, а затем курьерам. Но когда перевозчик отдавал ему полученные по заказу деньги, администратор часть из них забирал себе. При этом он удалял из электронной системы часть заказов или менял их цену.

По каждому заказу парень присваивал от 150 до 1 тыс. грн.

Что угрожает администратору

Молодому человеку сообщили о подозрении в незаконном сборе информации и присвоении чужого имущества. Сейчас он ждет суда под ночным домашним арестом. Если судья признает администратора виновным, он может сесть за решетку на восемь лет с запретом заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Одесской области мошенники выманили у женщины 14 тыс. грн, прикрываясь именем Петра Порошенко.

Также в Одессе будут судить участников грандиозной аферы.

Одесса киберполиция кража Новости Одессы доставка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

10:56 Заседание "Расштайн" перенесли — какая причина

10:53 Маразм крепчает — в России в список террористов внесли школьника из Одессы

10:48 Богачук проведет бой в андеркарде реванша Усика и Фьюри — кто в соперниках у украинца

10:26 Реагируйте на тревоги — враг вывел носители Калибров в море

10:24 Зарплаты до конца года снизятся — что ждет украинцев

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

10:23 Зеленский ищет пути, как положить конец войне, — Bloomberg

10:21 ПриватБанк получил нового руководителя — что о нем известно

10:16 ВСУ начали выявлять на фронте российские дорогостоящие системы ПВО и РСЗО

10:11 У депутата Хмельницкого горсовета нашли миллионы незадекларированных долларов

10:07 Мобилизация в Украине — командир сделал громкое заявление о военнообязанных

Срочная новость

10:56 Заседание "Расштайн" перенесли — какая причина

10:53 Маразм крепчает — в России в список террористов внесли школьника из Одессы

10:48 Богачук проведет бой в андеркарде реванша Усика и Фьюри — кто в соперниках у украинца

10:26 Реагируйте на тревоги — враг вывел носители Калибров в море

10:24 Зарплаты до конца года снизятся — что ждет украинцев

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

10:23 Зеленский ищет пути, как положить конец войне, — Bloomberg

10:21 ПриватБанк получил нового руководителя — что о нем известно

10:16 ВСУ начали выявлять на фронте российские дорогостоящие системы ПВО и РСЗО

10:11 У депутата Хмельницкого горсовета нашли миллионы незадекларированных долларов

10:07 Мобилизация в Украине — командир сделал громкое заявление о военнообязанных

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке