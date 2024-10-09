Работник службы доставки в Одессе придумал хитрую схему обогащения

Полицейский сидит за компьютером. Фото: ГУНП в Одесской области

Администратор сервиса доставки еды вместо кассы клал деньги в собственный карман. В течение месяца он присвоил почти 14 тыс. грн. Теперь он может надолго сесть в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 9 октября.

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Подробности преступления

Владелица заведения, которое готовит и доставляет клиентам суши и пиццу, обнаружила, что сумма, которую покупатели заплатили за еду, не совпадает с доходами. Об этом она сообщила в полицию. Как оказалось, к исчезновению денег причастен 26-летний администратор, недавно начавший работать в сервисе.

Молодой человек принимал заявки от клиентов, передавал их поварам, а затем курьерам. Но когда перевозчик отдавал ему полученные по заказу деньги, администратор часть из них забирал себе. При этом он удалял из электронной системы часть заказов или менял их цену.

По каждому заказу парень присваивал от 150 до 1 тыс. грн.

Что угрожает администратору

Молодому человеку сообщили о подозрении в незаконном сборе информации и присвоении чужого имущества. Сейчас он ждет суда под ночным домашним арестом. Если судья признает администратора виновным, он может сесть за решетку на восемь лет с запретом заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Одесской области мошенники выманили у женщины 14 тыс. грн, прикрываясь именем Петра Порошенко.

Также в Одессе будут судить участников грандиозной аферы.