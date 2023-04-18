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Наживався на війні: в Одесі чоловік продавав неіснуючі бронежилети

18 квітня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі чоловік продавав неіснуючі бронежилети
Чоловікові повідомили про шахрайство під час війни. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі горе-бізнесмен вирішив заробити на військових. Чоловік продавав неіснуючі бронежилети захисникам. 

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

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У повідомленні йдеться, що чоловік приєднався до волонтерської групи у соцмережах, відстежував оголошення про пошук військового спорядження для ЗСУ та пропонував свій товар. Відправити необхідне спорядження він обіцяв після попередньої оплати на його банківську картку.

Зазначимо, що у такий спосіб шахрай отримав від волонтерів майже 300 тис. грн за продаж 15 бронежилетів, які так й не відправив, тому що їх не мав. А гроші він витратив на власні потреби. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Попередньо буде відкрита справа за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України), що загрожує позбавленням волі строком до трьох років.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який "полював" на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.

Також слідчі прокуратури оголосили підозру організатору злочинної схеми та двом його співучасникам. Їх підозрюють у розкраданні 3,8 млн грн під час будівництва медамбулаторій на Одещині.

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