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Наживался на войне: в Одессе мужчина продавал несуществующие бронежилеты

18 апреля 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе мужчина продавал несуществующие бронежилеты
Мужчине сообщили о мошенничестве во время войны. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе горе-бизнесмен решил заработать на военных. Мужчина продавал несуществующие бронежилеты защитникам.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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В сообщении говорится, что мужчина присоединился к волонтерской группе в соцсетях, отслеживал объявления о поиске военного снаряжения для ВСУ и предлагал свой товар. Отправить необходимое снаряжение он обещал после предварительной оплаты на его банковскую карту.

Отметим, что таким образом мошенник получил от волонтеров почти 300 тыс. грн за продажу 15 бронежилетов, которые так и не отправил, потому что их не было. А деньги он потратил на свои нужды. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Предварительно будет открыто дело по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УК Украины), что грозит лишением свободы сроком до трех лет.

Напомним, СБУ задержала предателя, который "охотился" на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области. Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, завербованный врагом после начала полномасштабной агрессии.

Также следователи прокуратуры объявили подозрение организатору преступной схемы и двум его соучастникам. Их подозревают в хищении 3,8 млн грн при строительстве медамбулаторий в Одесской области.

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