Названа дата відкриття McDonald's в Одесі
Мережа ресторанів McDonald's була закрита в Одесі з початку повномасштабної війни. Втім для любителів фастфуду є гарна новина, адже заклад можуть відкрити вже через тиждень.
Ця інформація активно розповсюджується мережею.
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Про скоре відкриття закладу натякали й на офіційній сторінці mcdonaldsukraine в instagram.Відновити роботу планують у деяких ресторанах у південній і східній частинах країни, зокрема в містах Одеса та Дніпро.
Відтак мережа ресторанів може відчинити свої двері для одеситів вже 28 березня.
Де в Одесі є McDonald's?
В Одесі нараховується вісім ресторанів швидкого харчування:
- Краснова, 14А;
- Дерибасівська, 23;
- Пантелеймонівська, 17;
- Черняховського, 1б;
- проспект Шевченка, 2б;
- пл. Незалежності, 1;
- Розумовська, 60;
- проспект Добровольського, 11.
Нагадаємо, в Одесі двері закладів поки що зачинені. Але набір персоналу вже розпочато й у нашому місті. Персонал набирають одразу у кілька ресторанів у різних містах. Окрім Одеси, у списку є Львів, Черкаси, Вінниця, Житомир, Луцьк та Хмельницький. І хоч найбільше пропозицій для Києва та області, в Одесі шукають 14 співробітників.
Нагадаємо, на 5-й станції Великого Фонтана проводяться роботи з перенесення заїзду-виїзду на МакДрайв. Наразі ремонт на фінальній стадії.