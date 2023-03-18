Названа дата відкриття McDonald's в Одесі

В закладах триває активна підготовка до відкриття

Мережа ресторанів McDonald's була закрита в Одесі з початку повномасштабної війни. Втім для любителів фастфуду є гарна новина, адже заклад можуть відкрити вже через тиждень.

Ця інформація активно розповсюджується мережею.

Про скоре відкриття закладу натякали й на офіційній сторінці mcdonaldsukraine в instagram.Відновити роботу планують у деяких ресторанах у південній і східній частинах країни, зокрема в містах Одеса та Дніпро.

Відтак мережа ресторанів може відчинити свої двері для одеситів вже 28 березня.

Де в Одесі є McDonald's?

В Одесі нараховується вісім ресторанів швидкого харчування:

Краснова, 14А;

Дерибасівська, 23;

Пантелеймонівська, 17;

Черняховського, 1б;

проспект Шевченка, 2б;

пл. Незалежності, 1;

Розумовська, 60;

проспект Добровольського, 11.

Нагадаємо, в Одесі двері закладів поки що зачинені. Але набір персоналу вже розпочато й у нашому місті. Персонал набирають одразу у кілька ресторанів у різних містах. Окрім Одеси, у списку є Львів, Черкаси, Вінниця, Житомир, Луцьк та Хмельницький. І хоч найбільше пропозицій для Києва та області, в Одесі шукають 14 співробітників.

Нагадаємо, на 5-й станції Великого Фонтана проводяться роботи з перенесення заїзду-виїзду на МакДрайв. Наразі ремонт на фінальній стадії.