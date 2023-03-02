В Одесі змінюють схему руху біля МакДрайву на Фонтані

Заклад планують відкрити вже цього місяця

На 5-й станції Великого Фонтана проводяться роботи з перенесення заїзду-виїзду на МакДрайв. Наразі ремонт на фінальній стадії.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Побудовані нові окремі заїзд та виїзд, які не заважають руху пішоходів і транспорту. Велосмуга відокремлена спеціальними делініаторами. За прогнозами спеціалістів, це дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки дороги.

"Це давнє проблемне питання, яке стало особливо актуальним при реконструкції вулиці Черняховського та зміни організації дорожнього руху. Тоді ж ми досягли домовленості з керівництвом МакДональдз. Але через повномасштабне вторгнення строки виконання робіт посунулись", — сказав Геннадій Труханов.

За словами мера, ще залишаються проблемними МакДрайви на Толбухіна та на площі Незалежності — в Київському районі.

Відкриття McDonald's в Одесі

В соцмережах McDonald's також повідомили про відкриття закладів в Одесі та Дніпрі. Точні дати оголосять трохи пізніше.

"Ми плануємо відновити роботу деяких ресторанів у південній і східній частинах країни, зокрема в містах Одеса та Дніпро. І для цього вже відновлюємо систему постачання та продовжуємо ретельно слідкувати за безпековою ситуацією", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, персонал в McDonald's набирають одразу у кілька ресторанів у різних містах. Окрім Одеси, у списку є Львів, Черкаси, Вінниця, Житомир, Луцьк і Хмельницький.