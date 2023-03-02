В Одессе изменяют схему движения возле МакДрайва на Фонтане

Заведение планируют открыть уже в этом месяце

На 5 станции Большого Фонтана проводятся работы по переносу заезда-выезда на МакДрайв. Ремонт на финальной стадии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Построены новые отдельные заезды и выезды, которые не мешают движению пешеходов и транспорта. Велосипед отделен специальными делиниаторами. По прогнозам специалистов, это позволит увеличить пропускную способность данного участка дороги.

"Это давний проблемный вопрос, который стал особенно актуальным при реконструкции улицы Черняховского и смене организации дорожного движения. Тогда же мы достигли договоренности с руководством МакДональдз. Но из-за полномасштабного вторжения сроки выполнения работ подвинулись", — сказал Геннадий Труханов.

По словам мэра, еще остаются проблемными МакДрайвы на Толбухина и на площади Независимости — в Киевском районе.

Открытие McDonald's в Одессе

В соцсетях McDonald's также сообщили об открытии заведений в Одессе и Днепре. Точные даты объявят чуть позже.

"Мы планируем возобновить работу некоторых ресторанов в южной и восточной частях страны, в частности в городах Одесса и Днепр. И для этого уже возобновляем систему поставок и продолжаем тщательно следить за ситуацией в сфере безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, персонал в McDonald's набирают сразу несколько ресторанов в разных городах. Кроме Одессы в списке есть Львов, Черкассы, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий.