В заведениях продолжается активная подготовка к открытию

Сеть ресторанов McDonald's была закрыта в Одессе с начала полномасштабной войны. Впрочем, для любителей фастфуда есть хорошая новость, ведь заведение могут открыть уже через неделю.

Данная информация активно распространяется по сети.

О скором открытии заведения намекали и на официальной странице mcdonaldsukraine в instagram. Возобновить работу планируют в некоторых ресторанах в южной и восточной частях страны, в частности, в городах Одесса и Днепр.

Следовательно, сеть ресторанов может открыть свои двери для одесситов уже 28 марта.

Где в Одессе есть McDonald's?

В Одессе насчитывается восемь ресторанов быстрого питания:

Краснова, 14А;

Дерибасовская, 23;

Пантелеймоновская, 17;

Черняховского, 1б;

проспект Шевченко, 2б;

пл. Независимости, 1;

Разумовская, 60;

проспект Добровольского, 11

Напомним, в Одессе двери заведений пока еще закрыты. Но набор персонала уже приступить и в нашем городе. Персонал набирают сразу несколько ресторанов в разных городах. Кроме Одессы в списке есть Львов, Черкассы, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий. И хотя больше всего предложений для Киева и области, в Одессе ищут 14 сотрудников.

Напомним, на 5-й станции Большого Фонтана проводятся работы по переносу заезда-выезда на Макдрайв. Ремонт на финальной стадии.