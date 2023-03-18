Названа дата открытия McDonald's в Одессе
Сеть ресторанов McDonald's была закрыта в Одессе с начала полномасштабной войны. Впрочем, для любителей фастфуда есть хорошая новость, ведь заведение могут открыть уже через неделю.
Данная информация активно распространяется по сети.
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О скором открытии заведения намекали и на официальной странице mcdonaldsukraine в instagram. Возобновить работу планируют в некоторых ресторанах в южной и восточной частях страны, в частности, в городах Одесса и Днепр.
Следовательно, сеть ресторанов может открыть свои двери для одесситов уже 28 марта.
Где в Одессе есть McDonald's?
В Одессе насчитывается восемь ресторанов быстрого питания:
- Краснова, 14А;
- Дерибасовская, 23;
- Пантелеймоновская, 17;
- Черняховского, 1б;
- проспект Шевченко, 2б;
- пл. Независимости, 1;
- Разумовская, 60;
- проспект Добровольского, 11
Напомним, в Одессе двери заведений пока еще закрыты. Но набор персонала уже приступить и в нашем городе. Персонал набирают сразу несколько ресторанов в разных городах. Кроме Одессы в списке есть Львов, Черкассы, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий. И хотя больше всего предложений для Киева и области, в Одессе ищут 14 сотрудников.
Напомним, на 5-й станции Большого Фонтана проводятся работы по переносу заезда-выезда на Макдрайв. Ремонт на финальной стадии.