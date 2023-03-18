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Названа дата открытия McDonald&#39;s в Одессе

18 марта 2023 17:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В заведениях продолжается активная подготовка к открытию
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сеть ресторанов McDonald's была закрыта в Одессе с начала полномасштабной войны. Впрочем, для любителей фастфуда есть хорошая новость, ведь заведение могут открыть уже через неделю.

Данная информация активно распространяется по сети.

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О скором открытии заведения намекали и на официальной странице mcdonaldsukraine в instagram. Возобновить работу планируют в некоторых ресторанах в южной и восточной частях страны, в частности, в городах Одесса и Днепр.

Следовательно, сеть ресторанов может открыть свои двери для одесситов уже 28 марта.

Где в Одессе есть McDonald's?

В Одессе насчитывается восемь ресторанов быстрого питания:

  • Краснова, 14А;
  • Дерибасовская, 23;
  • Пантелеймоновская, 17;
  • Черняховского, 1б;
  • проспект Шевченко, 2б;
  • пл. Независимости, 1;
  • Разумовская, 60;
  • проспект Добровольского, 11

Напомним, в Одессе двери заведений пока еще закрыты. Но набор персонала уже приступить и в нашем городе. Персонал набирают сразу несколько ресторанов в разных городах. Кроме Одессы в списке есть Львов, Черкассы, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий. И хотя больше всего предложений для Киева и области, в Одессе ищут 14 сотрудников.

Напомним, на 5-й станции Большого Фонтана проводятся работы по переносу заезда-выезда на Макдрайв. Ремонт на финальной стадии.

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